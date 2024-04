Domagoj i Viktor otkrili da se vide u finalu pa komentirali slabe karike plavih: 'Njemu nedostaje energije'

Rekao je Domagoju da i on može dogurati do finala jer zna da je dobar kuhar i ima ambicije. Domagoja je zanimalo koga Viktor smatra najvećom konkurencijom.

Viktor je za Marka komentirao da nije radio u nekim boljim restoranima pa zna neka klasična jela. Domagoj je rekao da Marko nema ambicije kao on i Viktor. "Ako ću nešto raditi, onda ću biti što bolji u tome što radim", istaknuo je Viktor.

"Imam tu ambiciju i cilj doći do finala, minimalno do finala. Vidim to i na Viktoru, a ostali kao da baš ne gledaju u budućnost", ispričao je Domagoj.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':