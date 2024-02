Domagoj ne pristaje na kompromise u kuhinji: 'Svaki tanjur mora biti savršen'

Domagoj Čirjak ima 28 godina i dolazi iz Zadra te za sebe kaže da je osoba koja jasno vidi svoje ciljeve. "Teško me je maknuti s puta", istaknuo je.

"Perfekcionizmom dolazim do rješenja za svoje bilo kakve situacije u kuhinji", rekao je Domagoj.

Otkrio je da su njegovi počeci bili jako teški. "Jako teški jer sam počeo u jako velikoj kuhinji, ali to me dovelo do pozicije šefa kuhinje s 22 godine. Jedan od najmlađih šefova kuhinje u gradu i šire", ispričao je.