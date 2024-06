Domagoj za RTL.hr o ispadanju iz 'Hell's Kitchena' i utjecaju Maura i Lucije na njega: 'Znam razlučiti što valja'

Očekivao sam kuharsko natjecanje za profesionalce, u nekim svakodnevnim zbivanjima u kuhinji. Uz normalno, dodatni pritisak chefa Toma Gretića, vremenski pritisak. Sve to me naučilo dosta toga.

S kime si se najviše povezao?

Najviše sam se povezao s plavim timom, a kao osobom s Vehidom. Bili smo kao braća, puno razgovarali i o privatnim stvarima, i o kuhinji i o budućoj našoj suradnji. Povezao sam se i s Maurom, Markom, Tomislavom i Lucijom. Mi smo imali najviše zajedničkih tema i proveli smo najviše vremena zajedno.

Neki su kandidati komentirali da su Lucija i Mauro dosta utjecali na tebe. Kako to komentiraš?

Mislim da Lucija i Mauro nisu previše utjecali na mene. Mislim da ja imam svoj đir, ponašanje i karakter. Nisam povodljiv, znam razlučiti što valja, a što ne valja, što je ispravno, a što nije...

Što ti se najljepše dogodilo u showu?

Neke pohvale za neke moje kreacije i jela, na kraju krajeva to se svodi show.

Što ti je bilo najstresnije?

Duel s Vehidom. Taj trenutak u crnoj kuhinji. Totalno drugačije nego što smo navikli i to pored meni najdraže osobe tamo. No, rekao sam, ako me itko izbaci, volio bih da to bude Vehid.