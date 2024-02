Domagoj za RTL.hr o poziciji šefa kuhinje: 'Karizma nije nužna'

Domagoj Čirjak član je plavog tima u 'Hell's Kitchen Hrvatska', a ranije je spomenuo da ne pristaje na kompromise u kuhinji i da svaki tanjur mora biti savršen. Za RTL.hr otkrio je zašto se prijavio u show, cilja li na pobjedu i tko ga je naučio kuhati.

Zašto si se prijavio u 'Hell's Kitchen Hrvatska'?

Pa moja odluka za prijavljivanje u 'Hell's Kitchen' bila je znatiželja zbog prve sezone jer je to franšiza Gordona Ramseyja koji mi je jako dugo godina idol, nova poznanstva, nove vještine.

Ciljaš li na pobjedu?

Ambicioznost mi je jedna od vrlina tako da normalno da se nadam pobjedi, ali tako i upoznavanju, učenju nečega novoga.

Tko te naučio kuhati?

Mama me naučila kuhati još od malih nogu kad sam zavirivao u lonac vidjeti što se događa. Neki umaci, tijesta...

Koje je prvo jelo koje si pripremio, a na koje si bio ponosan?

Od malih nogu kad sam krenuo kuhati, to su više bili neki kolačići, konkretno se ni ne sjećam. No kad je sve to krenulo, bilo je dosta stvari za koje mogu reći da sam bio ponosan.

