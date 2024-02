Dominik briljirao s jelom, a Domagoj je kažnjen: 'Teško se jede. Imaš embargo na njoke'

Tom Gretić je pozvao Domagoja i Dominika da zajedno donesu svoje tanjure na kušanje, a nekoliko puta dosad već su odmjerili snage sa svojim jelima. Glavni chef pitao je Dominika je li zadovoljan sa svojim jelom. "Ja sam zadovoljan", odgovorio je on.

Gretić je komentirao da su mu to treće njokete. "Teško se jede. Ja to moram rezati i borim se s njokima. Nisam zadovoljan. Još jedna kazna. Ti imaš embargo na njoke do kraja showa", rekao je. Dominik je osvojio bod za crveni tim.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':