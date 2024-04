Dominik odnio bod Vehidu, a Gretiću nije bila jasna Lucijina odluka: 'Nije imala valjani razlog'

Vehid i Dominik prvi put su se našli u situaciji da se sa svojim jelima bore jedan protiv drugog. Tomu Gretiću nije bilo jasno zašto je plavi tim stavio Vehida da prvi nosi svoje jelo. "Zašto je Vehid na prvom mjestu? Ne voliš ga", pitao je Luciju. "Ne", odgovorila je ona. "Ne? To sam i mislio", rekao je Gretić.

"Još smo na toj tankoj grani što se tiče povjerenja i svega što razumijem. Do jučer smo bili rivali, bio sam dosta puta protiv nje i najbitnije je da me ne mrzi", komentirao je Vehid. Lucija je objasnila da je Vehid na prvom mjestu jer je bio limitiran s jelom. "Nije ništa na osobnoj razini", rekla je. "Nedostatak povjerenja, to ti ja kažem", poručio joj je Gretić. "Ja bih se zabrinuo", dodao je.

"Gledajte, ja kad sam slušao Luciju, nije imala neki valjani razlog", rekao je Dominik.

Vehid je istaknuo da su se on i Dominik prvi put našli na toj poziciji, a pripremali su jela Sjeverne Amerike.