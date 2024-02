Dominik oduševio chefa i donio pobjedu crvenima, a Lucija poručila: 'Neka ne budu baš toliko zadovoljni'

U kuhinji je timove već čekao chef Gretić s novim zadatkom, no prije svega, Roko Ć. morao je odraditi kazneni zadatak i izreferirati jelovnik crvenih. Ovaj put to je uspio i zaradio pljesak okupljenih!

''Sad ću biti zločesta... Netko tko nam je stvarao nervozu je otišao u drugi tim, trebali bismo to iskoristiti'', komentirala je Lucija Marjanu, a Tea se složila.

Plavci su vrlo brzo za glasnogovornicu odabrali Luciju koja zadovoljstvo nije krila, a crveni su se odlučili za Dominika.

Plavi tim bio je prvi. Iako su uspješno pogodili celer, limetu i krumpir, glasnogovornica Lucija nije baš bila sigurna u sebe pa je dragocjeno vrijeme nekoliko puta iscurilo.

''Lucija, imaš li i ti povez?'' Marko se zapitao.

''Malo je kiksala sad kad je trebala pričati i izraziti se'', Josip je komentirao, ''Nismo baš bili zadovoljni''.

No to nije bilo sve. Plavci su s povezom na očima morali sa stola uzeti namirnice, pomirisati ih, opipati i odabrati one s kojima će danas kuhati. Najnezadovoljniji plavi su bili s ananasom i kruškom te su već mozgali kako ih ukomponirati.

Uslijedili su crveni. Dominik je u samo nekoliko riječi uspio objasniti svojima te su brzo skupili četiri boda. Zatim je krenuo odabir namirnica, a svi su bili zadovoljni odabranim.

Crveni tim pobijedio je u izazovu s četiri osvojena boda u pogađanju te je imao pet minuta više vremena za kuhanje još jednog vegetarijanskog jela.

''Sve namirnice koje ste odabrali moraju se naći na svakom tanjuru. Ali svatko radi svoj tanjur'', obavijestio ih je chef.

Crveni su prvi krenuli u pripremanje, a plavci su za to vrijeme mozgali kako ukomponirati ananas.

''Bit će zanimljivih tanjura, ali i vjerojatno jako zbunjujućih i teško probavljivih'', komentirali su međusobno Ivan Vrbanec i Tom Gretić gledajući pripremu.

Povrće i voće sjeckalo se, pirjalo i blendalo, no na kraju je rijetko tko bio zadovoljan svojim tanjurom.

U jurnjavi do passa Marko je zakasnio pa svoj tanjur više nije smio staviti među ostale.

''Jednostavno krivi tajming. U zadnjoj minuti sam išao po tanjur, što nije dosta vremena'', požalio se, no priznao je krivicu.

A iako je svoj tanjur donijela na vrijeme, Tea ga nije stavila na pass nego ispod.

''Ne, skidaj tanjur, rekli smo na pass'', ljutit je bio chef.

''Nisam ga namjerno stavila ispod, ali čak i živa sreća... Jer toliko je to kriminalno loše. Nemam komentara za samu sebe'', pravdala se Tea.

Josip je tek nakon posluživanja shvatio da je na tanjur zaboravio dodati mrkvu i ciklu pa je i on bio nezadovoljan.