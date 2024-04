Dominik razočaran novim porazom nakon savršenog umaka: 'Ne mogu vjerovati. Tužan sam'

Tomu Gretiću svidjelo se glavno jelo crvenog tima i rekao je da ima restoran u Baranji da bi se našlo na jelovniku. "Savršenstvo okusa, zbilja. Apsolutno sjajno", pohvalio je kombinaciju umaka i namirnica.

"Komentari su savršeni. Baš sam jako sretan. Jako sam se potrudio da sve to bude izbalansirano s tom ribom", rekao je Dominik. No onda je Gretić otkrio da je glavno jelo imalo i veliku manu. "I onda dolazimo do kamena u cipeli. Riba ti je bila sirova. Kako?", rekao je.

To je bilo iznenađenje za crveni tim jer je Anel ranije bio siguran u jelo, a sad je komentirao da su mu se kolege miješale dok je pripremao ribu. "Sto ljudi, sto ćudi tamo", požalio se. Gretić je istaknuo da je šteta što je crveni tim tako zeznuo jelo.