Dominik u suzama priznao Gretiću što ga muči: 'Definitivno sam spreman otići doma zbog ovoga'

Tom Gretić pitao je vođu crvenog tima Dominika je li sve spremno, a on mu je priznao grešku koju je napravio. "Biste li mogli probati jednu koftu?", pitao je Dominik Gretića. Objasnio je da je pomiješao meso, odnosno svinjetinu i janjetinu. Gretić je istaknuo da ne želi to probati.

"Zato jer onda moramo mijenjati cijeli menu. Sve ono što piše tamo više ne vrijedi, je li tako?", rekao je Gretić. Dominik se složio s njime.

Gretić je pozvao sve kandidate crvenog tima da dođu do njega i komentirao situaciju koja je nastala zbog Dominikove pogreške. "Katastrofa se osjećam, ali odmah sam trebao reći chefu jer to je bila jedina ispravna stvar", rekao je Dominik. Gretić je pitao što da sad naprave.

Dominik se ispričao timu i istaknuo da nije bio fokusiran i dobar vođa. "Tebi se odlazi?", pitao je Gretić. Dominik je odgovorio ne. Gretić ga je pitao je li to namjerno napravio, a on je to negirao. Poslao je Dominika u smočnicu.