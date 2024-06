Dominik za RTL.hr iz Dubrovnika: 'Živim svoj san, o restoranu u kojem radim maštam od 16. godine'

Kandidat 'Hell's Kitchen Hrvatska' Dominik Kovačićek zaposlio se u prestižnom dubrovačkom restoranu '360' koji se može pohvaliti s Michelinovom zvjezdicom. Za RTL.hr je otkrio kako je završio u Dubrovniku, kako mu je raditi s ekipom vrhunskih kuhara, ali i koji su mu planovi nakon ljetne sezone.

"Za restoran '360' čuo sam s 16 godina. Iskreno, rad tamo mi je oduvijek bio san", otkrio je Dominik i objasnio kako je došao do njih.

"Roko Ć. se tamo prvi zaposlio, njima je bio potreban još jedan kuhar te je mene upitao jesam li zainteresiran. Inače, jako je teško doći do tog restorana, treba imati brojne preporuke. Head chef Bruno Vokal me nazvao drugi dan, pristao sam na ponudu i tri dana kasnije sam spakirao stvari i uputio se u Dubrovnik. Dva tjedna sam bio na odjelu predjela, a potom su me unaprijedili na stanicu ribe, koja je inače i najzahtjevnija stanica. Mjesec i pol dana radim na toj stanici. Mogu reći da živim svoj san! Sve je onako kako sam i zamišljao - sve je striktno, pazi se na svaku sitnicu, a profesionalnost je na vrhuncu. Naporno je, ali uživam", rekao je Dominik. Roko je u međuvremenu otišao na novo radno mjesto, no Dominik nije dugo bio sam.