EKSKLUZIVNO Prvu epizodu 'Hell's Kitchen Hrvatska' pogledajte već sada: Doznajte gdje!

Snimanje uzbudljivog, kuharskog showa 'Hell's Kitchen Hrvatska' u punom je jeku i 18 kandidata punom parom priprema jela. Njihov rad motri glavni chef Tom Gretić koji ocjenjuje njihovu maštovitost, inovativnost i vještinu te procjenjuje tko nije dobro izvršio razne izazove.

''Mi smo ogolili zidove restorana i omogućili da ljudi konačno dobiju uvid u to što se događa u pravim restoranima, bez foliranja, glume. Sve što se desi se stvarno desi! Mislim da će to biti zanimljivo, pogotovo onima koji misle da je kuhinja jednostavan posao u kojem kuhari odjednom zarađuju puno para. Gledatelji će moći doživjeti svojevrsnu demistifikaciju cijelog tog procesa koji se događa u kuhinji iza zida, koliko je tu muke, odricanja, porezanih i opečenih prstiju da bi tanjur došao do gosta. Mislim da će ćemo razbiti iluzije puno ljudi'', rekao je Gretić.