Emina napušta 'Hell's Kitchen'! 'Sve ti je postalo previše teško'

Došao je red na crveni tim da otkrije Tomu Gretiću koje dvije osobe su odlučile nominirati nakon neizvršenja zadataka u restoranu. Glavni chef pitao je Vehida za koga su se odlučili, a on je rekao da su to Emina i Sara. "Srce lupa. Jako neugodan osjećaj stajati ispred chefa", rekla je Emina.

Gretić je komentirao da cijelo vrijeme hvali crveni tim da su timski igrači, a zanimalo ga je gdje je taj tim nestao u ovom zadatku.

Pitao je crvene i zašto nisu nominirali Dominika koji je bio na glavnom jelu. Pozvao je Dominika naprijed. "Malo jesam iznenađen što me prozvao, ali nekako sam osjećao da bi se i to moglo dogoditi", rekao je on.