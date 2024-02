Emina za RTL.hr o Hell's Kitchenu i povratku k obitelji: 'Ovo je najduže što sam bila odvojena od njih'

Emina Huseljić napustila je 'Hell's Kitchen Hrvatska'. "Emina, imam osjećaj da je tebi sve to postalo malo teško", rekao joj je Tom Gretić na kraju emisije i zaključio kako je ona ta koja mora napustiti show. To je dobro prihvatila, a kakvu je podršku imala, svjedoče suze na licima njezina tima. Emina je sada za RTL.hr sumirala svoje iskustvo u showu te okrila kako je ovo itekako motivira za dalje.

"Presretna sam jer sam bila u showu. Ovo je za mene najbolje iskustvo. U vrlo kratkom vremenu sam jako puno toga naučila - od novih namirnica do raznih kuharskih tehnika. Ovo je za mene bilo izvanredno", rekla je oduševljeno Emina, koja se vratila kući svojoj obiteji - suprugu te kćeri i sinu.

"U braku sam 13 godina i ovo je prvi put da sam tako dugo odvojena od supruga. No, on i ja smo jedno drugome najveća podrška. Prekrasno je imati obitelj koja te podržava baš u svemu, što god ja odlučila. Na tome sam im beskrajno zahvalna", rekla je. Trenutračno se vraća na svoj stari posao u butik, a čeka ljeto jer ide raditi sezonski posao u kulinarstvu. Dosad je bila na Korčuli, a sada važe između nekoliko ponuda, no bit će to sigurno na Jadranu.