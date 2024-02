Emina za RTL.hr o svojim kuharskim počecima: 'Naučila sam kuhati od Titovog kuhara'

Emina Huseljić nakon ispadanja Dragomira Matijevića bori se s još 16 natjecatelja za pobjedu u 'Hell's Kitchen Hrvatska', a za RTL.hr otkrila je zašto se prijavila u show, kada je počela kuhati i tko joj je najveća podrška.

Zašto si se prijavila u 'Hells' Kitchen Hrvatska'?

U ovaj show sam se prijavila zato što mi se otvorila neka nova prilika, naravno u budućem životu i da naučim nešto novo.

Kada si se počela baviti kuhanjem?

Od svoje 18. godine radim u kuhinji. Prvo sam radila u pizzeriji, zatim sam radila u centru gdje se radila samo bosanska kuhinja, zatim sam otišla u Hrvatsku na jedan prelijep otok i tu sam, dakle, započela svoju karijeru s mediteranskom kuhinjom.

Kakvu hranu preferiraš?

Meni je najbolja, naravno, bosanska kuhinja zato što je kuhana, zdrava hrana. Svakako, pored nje mediteranska kuhinja koja je isto zdrava.

Tko ti je najveća podrška?

Imam sina i kćer. Sin ima 11 godina, a kći četiri godine. Oni su mi najveća podrška.

Tko te naučio kuhati?

Naučila sam kuhati od jednog starog kuhara koji je u biti bio Titov kuhar i tu mi bili najteži trenuci kuhanja zato što sam bila jedna u timu koja je morala stajati i gledati, a ništa ne raditi. Kad sam poslije pitala: 'Chefe, zašto baš to radite?'. Onda mi je rekao: 'Zar misliš da će ovi ljudi nešto znati. Moraš stvoriti osjećaj za kuhanje, ne možeš samo šablonski raditi'. I onda sam ja to tako shvatila i idemo dalje i to je bilo to.

Što bi učinila s nagradom ako je osvojiš?

Ako osvojim nagradu, to ću iskoristiti s obitelji za neke svoje ciljeve koje sam si postavila, koje još nisam dovršila. Ostalo mi je napraviti fasadu na kući, da se dobro provedemo i odemo na putovanje.

