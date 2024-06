Gdje su danas kandidati 'Hell's Kitchena'? Pokreću svoje poslove i rade u restoranima s Michelinovom zvjezdicom

"Roko Ć. se tamo prvi zaposlio, njima je bio potreban još jedan kuhar te je mene upitao jesam li zainteresiran. Inače, jako je teško doći do tog restorana, treba imati brojne preporuke. Head chef Bruno Vokal me nazvao drugi dan, pristao sam na ponudu i tri dana kasnije sam spakirao stvari i uputio se u Dubrovnik. Dva tjedna sam bio na odjelu predjela, a potom su me unaprijedili na stanicu ribe, koja je inače i najzahtjevnija stanica. Mjesec i pol dana radim na toj stanici. Mogu reći da živim svoj san! Sve je onako kako sam i zamišljao - sve je striktno, pazi se na svaku sitnicu, a profesionalnost je na vrhuncu. Naporno je, ali uživam", rekao je Dominik. Roko je u međuvremenu otišao na novo radno mjesto, no Dominik nije dugo bio sam.

Sa sobom je nakon nekog vremena povukao i najboljeg prijatelja s kojim je radio u jednom prestižnom zagrebačkom restoranu, a ubrzo se i njegova djevojka zaposlila u Dubrovniku.