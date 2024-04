Gledatelji stali na Dominikovu stranu: Smatraju da je crveni tim nepravedan prema njemu

U crvenom timu u 'Hell's Kitchenu' bilo je napetosti prošlog tjedna, a Dominik je priznao da se kao vođa ne osjeća baš dobro. "Iskreno, ne dobivam podršku tima kao vođa onakvu kakvu je dobivao Vehid. Pričao sam s njima i dobro, ok, ne možete se naviknuti. Ja ću rado podnijeti ostavku ako me neće netko prihvatiti, neću se ni ja gurati, to je to", rekao je.

Došlo je i do svađe nakon što je Anel prigovorio Mileni da je individualka i istaknuo da ne može tako u timu, a ona mu je pokušavala objasniti da je sve krivo shvatio. Anel je komentirao i kako mu Dominik nije dobar kao vođa jer je preblag i utišava ih dok raspravljaju te traži da to ne čine.

"Nemojte ovo, nemojte ono. Što nemojte? Ja planem, ali planem s nekim razlogom. Zato što mi je stalo da pobijedimo i da stvarno budemo bolji, ali mislim da s takvim stavom nećemo", ispričao je Anel.

U anketi RTL.hr-a pitali smo vas mislite li da je crveni tim pravedan prema Dominiku koji je preuzeo poziciju vođe nakon Vehida, a većinom glasova, njih skoro 500 pokazali ste da smatrate da nije.