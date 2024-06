Gledatelji stali na Lucijinu stranu: Smatraju da je više u pravu u svađi s Domagojem

Lucija i Domagoj imali su burnu raspravu u 'Hell's Kitchenu' nakon neuspjelog servisa tijekom kojeg je on bio zamjenik šefa kuhinje, no nije se snašao, kako je istaknuo glavni chef Tom Gretić i nije rješavao probleme koji su se događali u kuhinji. Kada su se svi vratili u kuću, Lucija je prozvala Domagoja da ispada da je on kriv samo za espumu.

On je istaknuo da to nije istina. Lucija je komentirala da je Chiara kontrolirala svaku sitnicu kad je bila zamjenica šefa. "I ja sam se potrudio da budem svugdje i probao sam većinu stvari koliko sam mislio da je blizu onoga što sam prvi put probao. I ja i vi i napravio sam greški i zasluženo imam ovu pregaču", rekao je Domagoj.