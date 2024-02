Gretić ispitao Luciju i Roka Ć. o njihovom odnosu pa dao savjet: 'Izbjegavaj sosove koji izgledaju kao puna dječja pelena'

"Čemu smijeh?", pitao je Gretić. "Imamo mi neko naše", započela je Lucija. Gretić joj je rekao mu ispriča. "Nemamo mi ništa naše. Izvoli, ajde", rekao je Roko Ć. sa smiješkom.

"Imamo neko interno rivalstvo. Nekako smo uvijek zajedno na kušanjima ili na nekim igrama", ispričala je Lucija. Gretić je zatim tražio Roka Ć. da otkrije kakav je njihov odnos.

"Moje mišljenje je super. U redu je cura. Kuha dobro", odgovorio je on. "Lucija i ja nemamo ništa. Normalni smo kolege koji se šale, zafrkavaju i to je to", dodao je.