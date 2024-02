Gretić izbacio Luciju iz kuhinje: 'Izađi van. Vrati se za pet minuta'

Gretić je za to vrijeme bio u obilasku plave kuhinje i primijetio grešku. "Što je ovo?", pitao je Marka. "Špagete od krastavca", odgovorio je on. "U marinadi otkad", pitao ga je Gretić. "Od početka", rekao mu je Marko.

Gretić ga je upozorio da to više nisu špageti i da nemaju hrskavosti te mu je rekao da ponovi. Marko je objasnio da čim glavni chef pročita narudžbu, on krene s pripremom krastavaca. "Ovaj put to nije prošlo. Bit će bolje drugi put. Sad znamo i to je to", istaknuo je.

Gretić je otišao u smočnicu kod Lucije. "Ja se ispričavam", rekla mu je ona. "Ne moraš se ispričavati, samo se fokusiraj", upozorio ju je glavni chef. Lucija je objasnila da nije mislila nešto loše.