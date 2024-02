Gretić iznenadio zadatkom i gostom pa primijetio promjenu kod Roka Ć.: 'Novi izazov, novi ja'

Tom Gretić najavio je timovima novi zadatak i otkrio zanimljivu činjenicu. "Danas jedna osoba ima jako veliku prednost, a to je Josip", rekao je glavni chef.

Gretić je otkrio i da nije sam u ocjenjivanju uspjeha zadatka nego da mu se pridružuje njegov prijatelj, pobornik vegetarijanske prehrane Igor Gudac. "Baš sam bila oduševljena kad je gospodin Igor ušetao u kuhinju. Često sam njegov gost. To možda ne zna", ispričala je Lucija.

Primijetio je i novost kod Roka Ć. "Roko, jesi se to ti obrijao?", pitao ga je, a on je potvrdio. "Novi izazov, novi ja", rekao je Roko Ć. "Ne znam da li će mi to donijeti sreću ili nesreću", dodao je.

Igor Gudac istaknuo je da očekuje puno od kandidata.

