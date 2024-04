Milena je stručnjakinja za tjesteninu! Spasila Marjanu i Anela, pomogla i Dominiku: 'Zna što radi'

Tom Gretić došao je do Marjane i pitao je kakvu će tjesteninu raditi, a ona je rekla da razmišlja o tagliatellama i fužima. Glavni chef je komentirao da je to dosadno. Marjana je otkrila da radi tijesto po receptu po kojemu je već radila, no nije joj išlo po planu i tijesto se razdvajalo.

Milena joj je priskočila u pomoć. "Što radiš?", pitala ju je. Marjana je odgovorila da radi tagliatelle i objasnila kako je pripremala tijesto. "Mislim da je uzela krivo brašno. Moglo se to spasiti s jednim žumanjkom ili s bilo čime, malo maslinova ulja", komentirala je Milena.