Kandidati nisu dovršili servis, Domagoj nominiran nakon lošeg vođenja tima: 'Nema ništa pod kontrolom'

Anel je kolegama rekao da će poraditi na tome, a sa strane je ipak dodao : Malo su mi glupe te njihove teorije, ali moram to sad prihvatit."

Iako su se složili s Anelom, Lucija je istaknula kako on ne uvažava druge u nekim situacijama, a Domagoj dodao: Ali moraš razmišljat o drugima. U većini slučajeva napraviš samo za sebe. Ja ako radim jaja pitam – je l' hoće još netko jaja, a ti uglavnom napraviš samo za sebe."

Tada je Anel i ostalim kandidatima odlučio priznati što mu je na duši: Mislim da nismo dobro krenuli od mog ulaska. Dosta ljudi me ne voli vjerojatno s razlogom, možda bez razloga, ali mislim da bi trebali nekako drugačije komunicirati i uvažavati sva mišljenja. Ja sam se osjećao baš izgubljeno kad sam došao jučer u kuću ni od koga nisam dobio podršku nakon pobjede, a nekad te stvari puno znače."

Ja neću kalkulirati i razmišljati kako zeznuti nekoga jer ja nemam vremena za to. Ja ću sve što radim probavati i napraviti najbolje što mogu. Ja volim ovaj posao, ja volim kuhati, meni nije problem. Ti rođo kalkuliraj, a ja ću raditi", najavio je Mauro.

Bilo je vrijeme za novi izazov i to treći servis zaredom, s novim menijem. Hladno predjelo bila je salata od plavog raka s jabukom, celerom, espumom od poriluka i krumpira i salikornijom. Za toplo predjelo bao bun s svinjskom potrbušinom, ljubičastim kupusom, ukiseljenim daikonom, kikirikijem, korijanderom i chilijem. Glavno jelo bila su pačja prsa s pireom od batata, kremom od špinata i tikvice, salatom od cikle i jusom, a desert panna cotta od jogurta, salata od manga s mentom, pistacije i coulis od malina.

Na kraju, Mauro dobiva patku zato što je Domagoj izračunao da bi Mauro mogao lakše zeznuti patku nego Veho i onda dolazimo do igara i igrica", komentirala je Lucija, a Mauro se složio: Pa moguće da je bilo strateški jer kad si na glavnom pečenje mesa nikad ne bude kako treba."

Domagoju je teško provjeravati kolege dok se bavi čišćenjem rakovica pa je Lucija rekla: On nije autoritet, Domagoj je sunce, a sve ostalo se vrti oko njega."

Gosti su počeli stizati, a ubrzo su počeli i problemi. Viktor je servirao pokazni tanjur i već u tom prvom tanjuru chef je naišao na ljusku raka. Zatim je stiglo pokazno toplo predjelo na kojem umak za premazivanje svinjske potrbušine nije bio dovoljno reduciran. Mauro je radio glaze u pripremi, Domagoj je to probao i rekao da je to dobro i to je tako išlo van", rekla je Lucija.

Hoću da sve vidiš i da reagiraš, ja znam da ste vi kolege, ali trenutno niste, ti si im šef", upozorio je Gretić Domagoja.

Anel, koji je bio zadužen za desert, ispitivao je kolege treba li im pomoć, Lucija je popravljala umak za toplo predjelo i bao bunsi su joj bili plosnati, a Viktor se borio sa sifonom i espumom u kojoj nije bilo dovoljno krumpira i koju je pripremao Domagoj.

Lucija se nije mogla izboriti s pripremom parenih peciva i bilo joj je jasno da je ona napravila grešku. Očekivali smo od Lucije da će to riješiti kako treba, ali nije primijetila da se tijesto spustilo, svejedno ga je pustila da se pari – problem za problemom", komentirao je zamjenik chefa kuhinje, dok mu je Gretić pak rekao: Ti moraš vidjeti da ona griješi."

Sous chefica Ivana primijetila je da se Domagoj ne snalazi pa rekla chefu Gretiću: Ništa nema pod kontrolom, on bi najradije pobjegao sad."

Ja sam pod ogromnim stresom. Gledam kako ta kula lagano pada, a ne smijem ništa raditi, mogu ih samo navoditi – Titanik, teški Titanik", priznao je Domagoj.

Tada su kandidati shvatili da neće imati dovoljno umaka za premazati meso jer je Anel premazao meso prije nego je bilo pečeno do kraja i potrošio previše umaka, a to meso onda nisu mogli namazano vraćati u tavu.

Idemo van", rekao je Domagoj, a chef ga kritizirao kako je i dalje bez emocije.

Danas je generalno jedan neuspjeh vođenja", rekao je Viktor, a Mauro dodao: Ili on nije sposoban za tu poziciju ili smo mi zeznuli."

Kandidati su u kući morali nominirati dva člana.

Ja sam odgovorna za svoje bunse i zeznula sam, a ti preuzmi svoj dio odgovornosti u ostatku pripreme", poručila je Domagoju Lucija.

Domagoj je osoba koja ne voli priznat krivicu i to je ispod njegove časti", komentirao je Anel.

Pred Gretića su kao nominirani na kraju stali Domagoj zbog lošeg vodstva i Lucija zbog grešaka s tijestom za bao buns.

Zašto ne možeš normalno komunicirati s ljudima, šapćeš im. Posao šefa kuhinje je autoritet", rekao je Gretić Domagoju.

Chef Gretić prozvao je ispred i Maura koji je bio kriv za nedostatak umaka za premazivanje mesa.