Kandidati ostali zatečeni chefovim riječima: 'Vratite se natrag bez tanjura'

Vehid je istaknuo da im chefove riječi puno znače.

"To je kuhar, to je uzor većini nas. To je netko tko je puno godina u kuhinji. To je netko tko je obišao skoro sve kontinente na svijetu, skoro svaku zemlju. Jednostavno, volimo uvijek slušati dok on priča o hrani", komentirao je on.

Gretić je dao bod Luciji i bod Vehidu zbog čega je plavi tim pobijedio.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':