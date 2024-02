Kandidati otkrili kako na njih djeluje chef Gretić: 'Puca adrenalin, srce igra! Svi okrećemo glavu...'

Slavni je chef kandidatima jasno dao do znanja kako neće tolerirati neurednu radnu jedinicu, nehigijenu, solo igrače, pogreške, ali ni opravdanja, a neki od njih to su morali naučiti na teži način.

''Kad me chef Gretić upozorio, malo mi je pala razina veselja u kuhinji'', rekao je i Dean nakon što je dobio prvu kritiku koju je teško podnio.

''Kad sam vidio chefa, bilo me je malo strah, ali takve osobe su prave uzori u kuhinji'', kazao je i Mauro , a njegov komentar dok je Gretiću donosio svoj prvi tanjur rekao je sve, ''Znači, blokirao sam, ne znam što bih mislio. Ajmo samo što prije završiti s tim''.

''Puca adrenalin, srce igra. Njegov komentar mi je jako teško čekati, ne može se to riječima opisati'', kazala je i Emina .

Dio kandidata odlučno je kazao kako će spremno upiti svaki savjet i iz njega izvući samo ono najbolje.

''U tom trenutku noge nisam osjećao. Jednostavno tolika trema me uhvatila'', prisjetio se i Vehid svog prvog susreta s Gretićem pa dodao, ''Kad chef nadgleda moj rad, imam to neko strahopoštovanje za svaki njegov komentar, jako cijenim kad komentira, bilo to nešto dobro ili loše''.