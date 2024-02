Kandidati plakali zbog Emininog ispadanja, plavci odradili servis pa dan završili žestokom svađom!

''Te nominacije, to mi je najgore. Marjana je tu u neobranom grožđu, svi kao da su se okomili na nju, gledaju je kao najslabiju kariku'', Chiara i Sara komentirale su u vrtu, ''Moramo čuvati leđa jedni drugima, to nas očigledno razlikuje od njih''.

''Svjesna sam da sam trenutno najslabija karika i to je to, želim doma'', poručila je Marjana.

''Koncentriraj se, zaboravi na sve ostalo. Vrati se kad misliš da si spremna'', savjetovao joj je, no ni to nije pomoglo jer joj je ponovno vratio nejestive šparoge pa ju je poslao u kuću.

''Sad ću pogledati'', kazala im je dok su je oni bodrili da to učini. No chef Gretić opomenuo ju je da nema gledanja u zapisane narudžbe.

''Show je za mene gotov, ali ja odavde izlazim itekako kao pobjednik. Došla sam do cilja do kojeg sam željela, a to je da sama sebi pokažem odakle treba dalje krenuti i početi učiti'', bila je ipak sretna Emina.

''Htjela sam pomoći svom timu. Ponovila bih to ako smatram da će to pomoći da se jelo izbaci van'', kazala je.

Za to vrijeme, unatoč pobjedi, uslijedila je velika svađa plavih.

Tomislav je optužio Marjanu da je Tea i on nisu slali da provjeri narudžbe nego je sama to odlučila, dok ih je ona uvjeravala da to nije istina.

''Volio bih vidjeti tko je rekao – zeko je rekao'', Tomislav se nije dao.

''Ako sam pogriješila, jesam. Ako nisam, neću okrivljavati drugog. Ali neke kolege smatraju da sam ja kriva zato što je netko drugi zaboravio broj stola... A to što sam ja tri puta dobila bukvicu chefa Gretića i što me skoro istjerao van, da bi tim ljudima pomogla, to nije bitno'', Marjana je bila razočarana, no nije se predavala.