Kandidati podijeljeni u timove, pale prve kritike, a Vehid i Dominik oduševili chefa: ''Dajte si ruku, dečki, najbolji ste dosad''

''Kad sam ga vidio, bilo me malo strah, ali takve osobe su pravi uzor u kuhinji'', priznao je Mauro.

''Iznenadio se, mislim da me ni prepoznao odmah, na prvu'', mislila je Tea.

''Kad sam je vidio, jako sam se iznenadio... Katastrofa! Jako je loša kolegica ispala na prošlom poslu. Ako je netko jako loš kolega, to je onda Tea. Što su moji dečki proživljavali zbog nje i koliko su moji dečki morali duže raditi, koliko smo se svi morali ubijati baš zbog te neodgovornosti, to mi nije sjelo''.

''Svi imate različite pozicije koje ste dosad ispunjavali. Ovdje ste svi isti, svi ste tu s razlogom... Prigrabite šansu koja vam se pruža'', kazao im je na početku pa pozvao sous chefove Ivanu Bekavac i Ivana Vrbanca da ih pozdrave.

A da nema mjesta opuštanju, pokazao je Gretić odmah im zadavši prvi zadatak – u 90 minuta moraju napraviti svoje autorsko jelo koje će ih predstaviti i kao kuhara i kao osobu.

''Malo me strah, vidim da su svi dosta nabrijani'', komentirao je Marko konkurenciju.

''Želim vidjeti maštovitost, predanost, interesantne okuse'', poručio je Gretić kratko i proglasio izazov otvorenim.

Počela je jurnjava po kuhinji, traženje mjesta za rad, obrada namirnica, ali i prvo međusobno pomaganje. Chef Gretić šetao je oko kandidata, ispitivao ih o jelima za koje su se odlučili, a zamjerke je imao već od starta, neurednost na radnoj jedinici, nekoncentriranost, prljavi grill...

''Borba svim dopuštenim sredstvima da ostanem što duže'', Damir je najavio.

Gretića je začudila Chiara koje je u 90 minuta odlučila poslužiti samo riblju juhu.

''Misliš da je to dovoljno? To je jelo kojim se ti predstavljaš!? Ja čisto sumnjam da će biti dovoljno'', kazao joj je, no mlada Zadranka bila je samouvjerena.

''Čuo sam da si rezao po pultu! Ovo ti je prvi i posljednji put'', povisio je svoj glas Gretić na Domagoja ne želeći slušati isprike.

''Opaska na mjestu, greška velika'', kazao je Dominik.

Preostalo je još dvije minute do serviranja, natjecatelji su požurili sve složiti, nekima je opasno nedostajalo dodatnog vremena, no svi su uspjeli dovršiti svoje tanjure.

''Ovo jelo odlučuje jako puno. Na temelju njega razvrstat ću vas u plavi i crveni tim'', najavio je chef Gretić i ocjenjivanje je počelo.

''Puca adrenalin, srce igra'', najavila je Emina koja je uz Roka Ć. prva nosila svoj tanjur chefu. Emina je odlučila predstaviti 'Teleće mišiće u lovačkom sosu, tradicionalno jelo svog mjesta Visokog na nešto moderniji način.