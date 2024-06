Kraj velikog prijateljstva? Domagoj i Lucija se posvađali: 'Ti smatraš sebe najboljim ovdje'

"Ne govorim to", pravdao se on. Lucija ga je prozvala za ponašanje prema Anelu. "Da, imali smo savršenu pripremu jučer, ali jučer isto tako nitko nije tu pripremu nadgledao nego smo ispravljali greške od zadnji put", komentirala je pred svima.

Rasprava Domagoja i Lucije nastavila se u dvorištu. "Ne govorim sad da ja tu ništa nisam kriv, da sam ja sve dobro napraviio, da ste vi zeznuli. Nemoj me tako, molim te, shvatiti", rekao je Domagoj.

Domagoj je to negirao i podsjetio da je on bio ranije uzrok što su neki servisi propali. "Ne perem ruke od ničega", istaknuo je.

"Tako ispada", rekla mu je Lucija. Domagoj je objasnio da to nije mislio i da sada zna da to tako zvuči. Lucija je komentirala da se htio danas riješiti nekih ljudi i da mu se to obilo o glavu. "Prvo i osnovno, tu mislim na Maura. Drugo, na sebe, tako da mi je žao Domagoj", zaključila je.

