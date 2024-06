Lucija i Anel opet u žustroj raspravi: 'Trebaš se suočiti s osobom'

Kandidati 'Hell's Kitchena' razgovarali su u dnevnom boravku prije novog zadatka, a Mauro se zahvalio Viktoru jer se zauzeo za njega pred Tomom Gretićem kada je bio nominiran. "Kralju, kapa do poda", istaknuo je Mauro.

Nakon toga je Lucija odlučila reći svima što je muči. "Mene je apsolutno zasmetalo to što si moje i Vehidovo ime uzeo u usta čim si došao i nisi se slagao s nečim. To nije prvi put da se tako nešto događa. To se događa ponovno i ponovno tako da molim te da malo promišljaš o svojim riječima jer nisi uvijek u pravu. I još ću ti nešto reći. Ti si sto puta spomenuo koliko ti sagledavaš situaciju iz 360 kuteva. Mi sagledamo iz dva kuta, a ti samo iz svoga", poručila je Anelu.