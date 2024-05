Lucija i Chiara o Vehidu: 'Ako netko želi izbaciti sve, mislim da je to on'

Kandidati 'Hell's Kitchena' komentirali su svoj prolazak do top 7 u showu, a Chiara je rekla da je jako zadovoljna što je stigla tako daleko. Lucija je pitala Chiaru što misli o Domagoju, Mauru i Vehidu koji su se vidljivo promijenili od početka do sada.

Domagoj je upravo o tome govorio Vehidu i Mauru. "Van tima sam bio, ajmo reći, ali sam to popravio. Barem ste vi tako rekli, ja se tako osjećam", rekao je. Istaknuo je kako je naučio na svojim greškama i napredovao.

Lucija je rekla Chiari da ako je nekome stalo do pobjede da je to Vehid. "Ako netko želi izbaciti sve, mislim da je to on", komentirala je. "Ne, nego mislim da on smatra, što i je istina, zna više od nekih ljudi koji su ovdje", rekla je Chiara. "Više od većine", dodala je Lucija.