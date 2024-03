Lucija i Mauro vide problem u jednom članu plavog tima: 'To ne ide nikamo'

Lucija i Mauro komentirali su Tomislava, a složili su se da nije pokvaren. "Stvarno bi htio da sve uspije, ja se samo nadam da će nadoći", rekao je Mauro.

"Utječe to puno i na druge ljude, pogotovo na ljude s kojima najviše priča. Psihički zamor dolazi i kod drugoga kad daš sve od sebe pa opet je netko nezadovoljan. Pokušali smo na sve načine dignuti ga iz te neke rupe u koju je upao, ali kasnije ti to počne sisati tvoju energiju i to ne ide nikamo", objasnila je Lucija što misli o Tomislavu.