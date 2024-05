Lucija je prva nominirana jer je predložila krivi prilog: 'Svakom loncu poklopac'

Gretić je pitao Nikolu zašto je nominiran, a on je rekao da mu je najviše presudio pogrešni prilog uz rebarca jer sve zajedno nije imalo smisla na kraju. Glavnog chefa zanimalo je čija je bila ideja i Lucija se javila. "Možda je glavni začetnik bila Lucija", rekao je Nikola.

Gretić je pitao zašto je Vehid nominiran. "Loša izvedba. Da je bilo ukusno, možda bi čak odgovaralo uz to", odgovorio je on mislećina bulgur kao prilog.

Gretić je pozvao Luciju naprijed, a ona je komentirala da je to nije iznenadilo. "Znala sam što me čeka. Bila sam apsolutno spremna na to", istaknula je.