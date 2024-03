Lucija pobijedila Saru i odnijela crvenima šansu za pobjedu: 'Zar bih bila tu da nisam hrabra?'

Lucija i Sara zajedno su donijele pred Toma Gretića i Stevena Pietersa svoje tanjure. "Sve bolje to izgleda", rekao je Gretića.

Gretić je rekao za Sarino jelo da je malo slanije nego što bi trebalo biti. "To možeš lako balansirati s vrhnjem. Ok je. Najljepši brunoise do sad", komentirao je. "Barem sam ponosna zbog brunoisea", rekla je Sara.

Gretić je pitao Luciju kakav je njezin brunoise. "Nepostojeći", rekla je ona sa smiješkom. "Nije nepostojeći. Iz tvoje jedne kockice možeš šest izvući", istaknuo je Gretić. Dodao je kako je ona uspjela napraviti nježnu varijantu tog jela.

"Ovo je verzija za ljude koji ne vole eksperimentirati sa začinima, a tanjur i dalje radi što je fantastično", komentirao je Gretić. Pieters je poručio Luciji da bude hrabra. "Nećeš napraviti grešku ako ne staviš ruku u vatru", rekao je on.

"Zar bih bila tu da nisam hrabra i malo na svoju ruku?", zapitala se Lucija. Osvojila je tri boda za plavi tim i time više nije bilo šanse za crveni tim da pobijedi.

