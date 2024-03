Lucija samu sebe često zbuni: Nesvjesno viče i htjela je staviti svinjsku mast u vegetarijansko jelo

Lucija je imala niz zbunjujućih trenutaka u 'Hell's Kitchen Hrvatska' što je primijetio Tom Gretić, ali i njezini kolege iz plavog tima. Jedna od situacija kad se to dogodilo je kad je htjela upotrijebiti svinjsku mast u vegetarijanskom jelu.

"Ajme, oprostite. Ja sam skroz to pomalo pomiješala. Hvala, ljudi", rekla je Lucija kroz smijeh kada je shvatila svoju grešku.

Kod posljednjih nominacija Gretić je pitao Luciju ima li običaj stajati i vikati na svoje ljude. "Ne, chefe", odgovorila je ona.

Zanimalo ga je zašto je to radila zajedno s Domagojem i Maurom. "Ne znam ni kada sam vikala, iskreno. To je onaj neki adrenalin, stres i sve to. Uopće se ne sjećam niti da smo Domagoj i ja niti da je Mauro vikao", ispričala je Lucija.