Lucija za RTL.hr o životu nakon 'Hell's Kitchena': 'Ne namjeravam biti rob svojeg posla'

"U trenutku izlaska iz showa iskreno nisam mislila da ću na cijelo iskustvo gledati pozitivno jer me internet komentatori nisu štedjeli, poruke koje sam dobivala su bile jako ponižavajuće, ali kad sam napokon izašla i oporavila se od šoka izolacije dogodio se i onaj pozitivan dio svega. Hvala svim ljudima koji su odvojili vrijeme da mi napišu romane podrške, da me na ulici zaustave i čestitaju na svojeglavosti, iskrenosti i da sam na kraju to što jesam, od početka do kraja. Sigurno nisam svačiji cup of tea, ali nije ni bit svega u životu uklopiti se nego biti uistinu ono što jesi. Danas gledam sve jako pozitivno i da bih sve ponovila".

Nakon showa je krenula i s realizacijom poslovnih ideja.

"Uzela sam si malu pauzu nakon showa. Trenutno imam svoj mali brunch place na Murteru, otvorila sam tek prije nekoliko dana i još smo u povojima, lagano radimo i pokušavamo nove stvari i trudimo se. Novi projekti su u planu, kad završi sezona moram vidjeti kojim smjerom želim ići. Ponude su došle iz raznih područja pa moram razmisliti o svemu, dok ne bude ugovorenih poslova, ne želim ništa govoriti", rekla je.