Lucija za RTL.hr: 'Toliko malo do kraja, no bilo bi mi gore da sam ispala u finalu'

Lucija se u polufinalu 'Hell's Kitchen Hrvatska' borila za ulazak u finale kuhajući protiv Viktora, no ispala je, a je sada za RTL.hr otkrila kako se osjeća i je li joj žao što je ispala.

Što si naučila iz ovog showa?

Naučila sam da je najbitnije ostati svoj do kraja i to je sada nešto što će me voditi kroz život – ako nešto loše igraš, to će ti se odbiti o glavu.

Što kažeš na odnose u timu?

U plavom timu je bilo jako turbulentno jer taj ego koji proizlazi iz svih nas koji smo bili tamo uvijek je bio kamen spoticanja. Crveni su bili dosta mlađi od nas i kod njih se vidjela ta nezrelost.

Koga vidiš kao pobjednika?

Između Vehida i Viktora, radije bih da Viktor pobjedi. Iako, ne mogu reći da navijam niti za jedno.

Jesi li imala favorita?

Defektivno sam navijala za Maura, ali evo napustili smo zajedno show.

Je li ti žao što si ispala?

Je i nije – brončana medalja, zlatnoga sjaja. Toliko malo do kraja, no bilo bi mi gore da sam ispala u finalu.

Misliš li da je Mauro zasluženo ispao?

Ne mislim da je Mauro zasluženo ispao, mislim da je on trebao stajati tamo na prvoj stepenici.

Koji ti je plan za dalje?

Plan je takav da plana nema.

Kakav si odnos imala sa chefom Gretićem?

Imali smo jedan vrlo turbulentan odnos. Mislim da smo Mauro i ja prošli definitivno najgore. Drago mi je da smo se na lijep način rastali.

S kim si se najviše zbližila u showu?

S Maurom.

