Marjana iskoristila dvije šanse i Gretić je potjerao iz kuhinje: 'Glava je kaos'

Marjana je bila u strci s hladnim predjelom koje je pripremala s Rokom K., a Tom Gretić promatrao je sve to. Sous chefica Ivana Bekavac pokušavala je pomoći Marjani sa savjetima. "Neće to biti", rekla je Gretiću dok je dodirivao posudu na peći. Poslao je Marjanu u kuću i rekao Roku da pruzme njezin zadatak.

Marjana je ispričala da je bilo prije još problema zbog nje i da nisu stigli zbog nje neke stvari odraditi jer su joj morali više puta objašnjavati. Gretića je zanimalo kakve to veze ima sa servisom. Objasnila je da nisu stigli odraditi pripremu zbog nje, a on je istaknuo da to nije moglo toliko utjecati na sedam ljudi. "Smiri se, lijepo udahni i vrati se tamo na svoje mjesto", naredio je Gretić.