Marjana s povezom na očima pogađala namirnice: 'Ne znam što je, ali dobro miriše'

Kandidatkinja 'Hell's Kitchen Hrvatska' Marjana Tikel koja radi kao privatni chef, sudjelovala je u 'Blind Tasting Challenge' RTL.hr-a

Prvo je pomirisala curry, a nikako nije mogla dokučiti o čemu se radi.

''Ružmarin nije'', komentirala je, a onda kušala na žlici. ''Curry'', pogodila je Marjana.

Nakon curryja, mirisala je papar. ''Što god da je – lijepo miriše'', rekla je. ''Blagoga je mirisa', dodala je te potom kušala. ''Nakon onog prvoga, ovo nije ništa'', rekla je i dodala kako okusom peče, a pogodila je kako se radi o papru.

Dobila je i piment.

''Od toga se radi brinjevac gin, ima dvije vrste bobica. Mi rakiju pravimo od toga. To nije rakija'', komentirala je, no rečeno joj je kako se ne radi o tome. Kušajući okus je zaključila kako se radi o sušenoj, suhoj sjemenci... No, o čemu je riječ - nije pogodila.

Sljedeće je na redu bila kurkuma. ''Ne znam što je, ali dobro miriše'', rekla je te potom pogodila kako se radi o kurkumi.