Marjana svom timu poručila da više ne želi biti meta: 'Izvolite prebaciti fokus na nekoga drugog'

"Prošli tjedan bio je Josip, a ovaj tjedan sam ja. Ali ja to više ne želim niti ću. Izvolite prebaciti fokus na nekoga drugog", poručila im je Marjana. Domagoj se pravdao. "Nije da mi nju optužujemo bezveze. Nije da je ona odlična, sve savršeno napravi pa mi samo: 'Eh, danas ćemo tebe'. Nije u tome bit nego je najviše grešaka imala od početka", rekao je.

U plavom timu novi dan je započeo burno i Marjana je prozvala dio natjecatelja da svaki tjedan izaberu jednu osobu za metu. "Tko to?", pitao je Domagoj.

Tražila je ostale kandidate da skupe hrabrost i navedu svoje greške. Marko je objasnio Marjani da je rekla da su joj Tea i Tomislav naredili da provjeri narudžbe, a ona je rekla da to nije istina. "Zato je njih prozvao", rekao joj je.

Marjana je komentirala da čak i razumije natjecatelje i njihovo ponašanje. "Najlakše je baciti krivnju na nekog drugog. Znam da je to lakši put, ali to nije ispravan put", istaknula je.

"Misliš si tko je tu lud", istaknula je Lucija. Tomislav je komentirao da ako je Marjana htjela pomoći trebala se potruditi da je Tom Gretić ne vidi. "Tim prigovara Marjani i mislim da to nije u redu jer se ona žrtvovala za tim dok su oni isto radili neke greške i nisu to htjeli priznati", rekao je Josip.

Marjana je rekla timu da nema želju nikome pomoći nakon ovog što joj se dogodilo. No kasnije je otkrila da je spremna za kompromis i novu šansu. "Ali ako tim vuče svatko na svoju stranu, onda to nije tim. Ja to ne želim", rekla je.

"Sestro draga, doviđenja", poručila je Lucija.

