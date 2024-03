Marjana u suzama otišla iz kuhinje, Vehid komentirao: 'Opet je bila brza na jeziku'

"Nekako je Marjana opet bila brza na jeziku pa je išla odmah to govoriti chefu jer mi smo bili zamijesili odmah tu jednu turu da se peče i bila je već u pećnici dok je ona to išla govoriti chefu, tako da mislim da nije to trebala ići raditi", komentirao je Vehid.

Nakon što ju je Gretić istjerao, Marjanu su svladale emocije.

Od ljutnje dolazi do vikanja, od vikanja dolazi do eskalacije, od eskalacije dolazi do nekontrole. To me vraća u neke davno zakopane stvari koje su se meni tu otkopale. Jednostavno ja tu uz svu ljubav, svu želju, i sve što mi je lijepo i ekipa koja je super, ali meni se jednostavno ne daje duša i srce. To malo dođe i malo prođe. Ali sam sebi rekla, neću tu kuhati ako ne moram", ispričala je Marjana.