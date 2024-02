Marjana za RTL.hr otkrila što voli jesti i negativi u kuhinji: 'Najdraže jelo mi je ono kad drugi skuhaju'

Marjana Tikel jedna je od preostalih 17 natjecatelja koji se bore za pobjedu u dinamičnom, kuharskom showu 'Hell's Kitchen Hrvatska', a za RTL.hr progovorila je o prijavi u show, što za nju predstavlja kuhinja i poslu privatne kuharice.

Zašto ste se prijavili u 'Hell's Kitchen Hrvatska'?

Prijavila sam se u 'Hell's Kitchen' jer je prvi naglasak na emisiju profesionalna kuhinja, željela sam doživjeti nešto novo, nadograditi svoje znanje što je jako bitno i imati jedno novo životno iskustvo.

Što je za vas kuhinja?

Za mene je kuhinja mjesto gdje ja uživam. Nije uvijek sve bajno i krasno, ali tu sam sretna.

Ovo vam nije prvi put da ste pred kamerama?

Ovo nije moj prvi susret s kamerama. Očekujem da ću možda biti malo opuštenija, ali ja mislim da se nikad neću u potpunosti naviknuti na to tako da je trema uvijek prisutna i uvijek će biti tu, ali lakše je malo jer već znam kako to ide.

Koje vam je najdraže jelo?

Najdraže jelo mi je ono kad drugi skuhaju, samo da skuhaju, nije bitno što je. Pa nešto tradicionalno s puno okusa u ustima, recimo tako. Ne mogu baš nešto sad izdvojiti da je nešto što volim jesti, ali volim da je to s karakterom, da je to začinjeno kako treba. To je to. Light kuhinja mi je radije ne.

