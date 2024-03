Marko i Tomislav ljuti na kolege jer ne čiste za sobom: 'Misle da su premijeri države'

Kandidati kulinarskog showa 'Hell's Kitchen' Marko i Tomislav, ogorčeni su zbog neurednosti u kući i ne žele više čistiti za drugima.

"Ljudi bi očekivali da 16, ili koliko nas je već, kuhara u kući da bi to trebalo biti cijelo vrijeme sve po uredno, ali to jednostavno nije tako kod nas. Ne čistimo svi, jednostavno neki ljudi izbjegavaju to čišćenje", komentirao je Marko.