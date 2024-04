Marko napustio 'Hell's Kitchen' nakon niza greški: 'Zeznuo sam sve što sam mogao zeznuti'

Marko je završio nominiran s Chiarom, a Tom Gretić pitao ga je što se dogodilo. Odgovorio je da je izbačen iz takta. Gretića je zanimalo što ga je izbacilo iz takta. "Na početku servisa holandez, ali to je nebitno. Imao sam stvarno dovoljno vremena da se skoncentriram i fokusiram na priloge. Imao sam još malo nekog posla, nisam se dobro pripremio. Kad je prvi stol vraćen, to me totalno izbacilo iz takta. Onaj umak što sam zeznuo. Pastrnjak isto. Sve nizbrdo", ispričao je Marko.

"Ja sam zeznuo sve što sam mogao zeznuti. Bilo mi je više sasvim svejedno. Žao mi je što sam zafrknuo sve u timu i to je to", dodao je.