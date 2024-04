Marko za RTL.hr o izlasku iz 'Hell's Kitchena': 'Trebao sam ispasti, bio sam jedna od slabijih karika u timu'

Marko Leutar bio je član plavog tima u 'Hell's Kitchen Hrvatska', a Tom Gretić odlučio je da je za njega kraj puta nakon što je napravio niz grešaka u servisu. "Ja sam zeznuo sve što sam mogao zeznuti. Bilo mi je više sasvim svejedno. Žao mi je što sam zafrknuo sve u timu i to je to", priznao je.

Istaknuo je da ne žali zbog ničega u showu. "Pokazao sam što sam znao. Nisam znao puno, ali stvarno sam se trudio. Stvarno ima vrhunskih kuhara ovdje među ekipom. Borio sam se, čak sam bio šef tima", ispričao je.

Za RTL.hr progovorio je o svojoj prijavi u 'Hell's Kitchen Hrvatska', novom znanju koje je stekao u showu i ljudima s kojima se najviše zbližio.

"Bio sam na sezoni s prijateljem koji je rekao da je to emisija za mene. Gledao sam emisiju kao mali i onda me prijateljica prijavila u show na brzinu i eto, prošao sam sve audicije i eto me tu gdje sam", ispričao je Marko.