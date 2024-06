Mauro je sada šef kuhinje na Kornatima: 'Kuham se kao jastog u teći'

Mauro Renje bio je polufinalist kulinarskog showa 'Hell's Kitchen Hrvatska', a sada je za RTL.hr otkrio gdje radi i koji su mu daljnji planovi.

Kako je otkrio za RTL.hr, nakon završetka kulinarskog showa, otišao je raditi sezonu na Kornate u konobi Levrnaka. "Tamo sam šef kuhinje i odlično mi je. S obzirom na to da sam na moru i da se radi s morskim plodovima - ne može biti bolje. Ipak sam ja Dalmatinac", rekao je i dodao kako puno radi, a na plažu gotovo da i ne stigne.

"Smjene su od jutra do mraka, kuham se kao jastog u teći, a okupati se u moru ne stignem... Možda sam jedenom bio na noćnom kupanju - to je to. Najgore je kada ti je more na prst udaljenosti, a ne možeš do njega", priznao je Mauro koji tamo planira biti do kraja sezone, to jest rujna.