Mauro razotkrio kalkulacije kolega: 'Ne mogu uopće pojmiti da mi dođu...'

Mauro je otkrio da su misli kandidata 'Hell's Kitchena' još usmjerene na Chiaru i sve što se dogodilo, no da nastavljaju dalje bez nje. "S manjim osmijehom na licu", rekao je. Pitao je Luciju što misli o servisu i svemu što se događalo nakon njega.

Viktor je pitao Anela je li ga dirnulo kad se vratio s duela i svi su šutjeli. "Ti si mi dao ruku kao čovjek. I kasnije Vehid. I nešto Mauro. Domagoj je rekao: 'Bravo, dragi' onako cinično. Lucija nije, znaš. To je ispod njezinog ega. To ti zapravo govori kakvi su ljudi", ispričao je Anel.

"Neki ljudi mole Boga da ostanu slabije karike da im je lakše doći do finala", rekla je ona.

Lucija je rekla Mauru da je htjela da Chiara ostane jer joj je draža pa se osvrnula na to što su neki htjeli da je Mauro u duelu. "To mi je skroz glupo. To mi je baš nekako...", komentirala je.

"Ja uopće ne mogu pojmiti da mi dođu dva lika i kažu: 'Bilo bi bolje da ti ideš u dvoboj, ti ćeš izbaciti Anela'", otkrio je Mauro. Priznao je da ga je to zbunilo.