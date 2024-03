Milena za RTL.hr otkrila kako su je djeca nagovorila na prijavu: 'Ne znam je li to zato da me se riješe'

Kandidatkinja 'Hell's Kitchen Hrvatska' Milena Krizmanić u videointervjuu za serijal 'Sasvim osobno' otkrila je svoju želju nakon showa kao i razlog same prijave.

Što ti je bila najveća motivacija za prijavu u show?

Najveća motivacija za ulazak u show mi je bila da napravim nešto za sebe, s obzirom na to da sam rano postala majka – cijeli život kuham pa sam željela sada iskusiti neki adrenalin, igrat neku igru.

Strahuješ li od chefa Toma Gretića?

Ne strahujem od Toma Gretića. Više bih voljela naučiti nešto od njega, to je jedan od razloga zbog kojeg i jesam ovdje. Poštujem ga i kao chefa i kao osobu te bih voljela naučiti od njega.

Bi li radije birala biti članica crvenog ili plavog tima?

Mogu samo po boji odlučiti - ona koja mi je draža. No, zapravo mi je svejedno. Plava mi je boja draža.

Što smatraš svojom slabosti, a što svojom vrlinom u kuhinji?

Moja slabost u kuhinji su definitivno slastice, a jakost sama mediteranska kuhinja: riba, povrće, meso, umaci...

Što ti je najveća želja po izlasku iz showa?

S obzirom na to da sam živjela u cijeloj Hrvatskoj, jer me tako život naveo, svašta sam radila: od restorana i cateringa do hotela. Od ovog showa bih voljela da mi se otvore neka veća vrata, možda. Voljela bih raditi na neki način putopise i spojiti ljubav prema kuhanju s njima – putovanje i kuhanje.

Voliš li kuhati za sebe?

Ja sam od onih kuhara što si nakon napornog radnog dana doma naprave tost. Tako da za sebe najmanje kuham. Kuham svaki dan doma, no djeci pa nemam volje to pojesti. Cijeli su mi dan ti mirisi u njuhu, ali najviše volim raditi s ribom.

Jesu li ti djeca najveća podrška?

Predomišljala sam se hoću li ići ili ne, no na posljetku su me oni nagovorili. Je li to zato da me se riješe ili jer misle da ja to mogu - ne znam.

Što je još Milena otkrila u videointervjuu, pogledajte u videu.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':