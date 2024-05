Milena za RTL.hr o 'Hell's Kitchenu' i kandidatu koji je najviše utjecao na nju: 'Čovjek je s najvećim znanjem u kući'

Komentirala je kako je crveni tim prihvatio nju i Anela koji su kasnije došli u 'Hell's Kitchen'. "Iz početka nas je crveni tim jako dobro prihvatio i svaka čast ljudima na tome. Novi čovjek uđe i taj tim koji je već formiran, treba prihvatiti nove ljude, mi trebamo prihvatiti njih. Smatram da su to crveni puno bolje odradili nego plavi. I svaki pojedinac crvenog tima je pokazao svoju ljudskost", rekla je Milena.

Istaknula je da ne žali zbog ispadanja jer je njezina želja bila doći do top 10 u 'Hell's Kitchenu' što je i ostvarila. "Došla sam do top 8 tako da sam sretna i ponosna na sebe. Još kao naknadni kandidat doći do top 8. Neki moji ciljevi su se ostvarili. Svoj strah od kamera sam prebrodila. Stresne situacije su me naučile nečemu jako pozitivnom i dobrom. Izlazim s puno većim znanjem, s poznavanjem top chefova. Upoznala sam Stevu Karapandžu", ispričala je.

