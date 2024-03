Napeto nakon nominacija! Domagoj prigovorio Marjani pred svima: 'Gdje ti živiš?'

icon-close

U kući se nastavila rasprava o nominacijama u plavom timu, a Domagoj je istaknuo da mu to što je nominiran ne predstavlja ništa i da se samo treba potruditi u zadatku kad će posluživati goste u restoranu. Anel je razgovarao s Vehidom u spavaonici. "Nekako me, Veho, dosta stvari muči zadnjih par dana. Nisam nikako htio razgovarati s tobom, mislio sam da će se neke stvari promijeniti. Da me krivo ne shvatiš, ali kao da mi se nekako nije dala prilika", rekao je Anel.

icon-expand Anel i Vehid, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

"Stavio sam tebe zato što ti vrhunski idu umaci. Nijedan umak niste imali danas na glavnom jelu. Marjana je super s ribom, a opet Roko koji nema toliko iskustva s ribom, on je uzeo raditi to, je li tako?", rekao je Vehid. Anel se složio. "To onda nije dobra podjela unutar tima", istaknuo je Vehid. Objasnio je da smatra da Marjanu odvajaju sa strane jer misle da ima manje znanja, a u biti to nije tako. "Ona ima jako dobro znanje i samo se treba opustiti još malo i treba pričati u kuhinji koliko priča u kući i ta će komunikacija biti kako treba", rekao je Vehid. Dok su oni razgovarali, ostatak kandidata bio je u kuhinji. Domagoj je izvadio majonezu iz hladnjaka i pitao Marjanu je li ona ostavila praznu bocu. "Ne, ima još unutra", odgovorila je ona.

icon-expand Domagoj, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

"Ima još? Ajde izvadi, molim te", rekao joj je Domagoj. "Nije to čašica jogurta pa da zauzima jako malo mjesta nego je to ona ogromna boca majoneze koja je ultra prazna i samo je ležerno vratiš u hladnjak i nije više to moj problem. I tako samo ljudi skupljaju za njom stvari. Gdje ti živiš?", komentirao je Domagoj.

icon-expand Domagoj i Marjana, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

"Da bacim onda to?", pitala je Marjana. Domagoj je odgovorio potvrdno i istaknuo da je prazno. "Smatram da jesam trn u oku od prvog dana. Ne znam zašto, ali u redu, samo poštovati jedni druge i to je to", zaključila je Marjana.