Nikola iz 'Hell's Kitchen Hrvatska' za RTL.hr otkrio što smatra svojom najvećom vrlinom: 'Hladna glava'

Natjecatelj 'Hell's Kitchen Hrvatska' Nikola Mrvac u videointervjuu za serijal 'Sasvim osobno' otkrio je svoju najveću motivaciju za prijavu u show i tko mu je najveća podrška.

Zašto si se prijavio u Hell's Kitchen'?

U Hell's Kitchen se prijavio jer mu se to činilo kao jedna velika avantura puna znanja po koja moram doći i skupiti.

Kada si krenuo kuhati?

Kuhati sam počeo oko srednje škole, prvo malo teorija pa praksa i znanje. Sa 17 godina sam baš krenuo raditi u restoranu i cateringu. Tamo sam bio dosta dugo. Taj put još uvijek gradim.

Koja ti je jakost, a koja slabost u kuhinji?

Moja jakost u kuhinji je hladna glava u teškim trenucima, brzo razmišljanje, neuništavanje hrane nekim eksperimentima koje nisu nužni, disciplina. Moja slabost u kuhinji je sve ono novo, s čime se nikada nisam susreo. No, to mi nije strah ili slabost već samo onaj put koji moram proći i jedva čekam to.

Koja ti je bila najveća motivacija za prijavu u show?

Glavna nagrada je isto jedna od motivacija za prijavu u show, no nije prva misao. Više sam išao za time da dobijem što više novih znanja

Imaš li stresnih momenata u kuhinji?

Ako u kuhinji imam sve posloženo da znam s čime radim – ne radim greške, a ako nisam 100 % siguran u sebe malo je stresno. No, trudim se ostati hladan i izvući najbolje što mogu u datom trenutku.

Tko ti je najveća podrška u cijelom procesu?

Najveća podrška u ovome svemu je moja obitelj, djevojka, kolege s ovog i bivših poslova – svi su mi oni jako velika podrška. Hvala im na tome!

