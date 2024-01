Neugodan susret bivših kolega u 'Hell's Kitchenu': 'Jako je loša kolegica'

Kandidati su stigli u kuhinju 'Hell's Kitchen Hrvatska' u kojoj će provoditi puno vremena i izvršavati razne izazove koje pred njih postavi glavni chef Tom Gretić.

"Ovo je za mene veliki korak. Stvarno nisam mislila da ću se ikad naći na ovakvom nekakvom mjestu u ovakvom projektu", rekla je 30-godišnja Tea Pilat iz Daruvara.

Tea je srela poznato lice u kuhinji, a riječ je o Dominiku Kovačićeku. "Kad sam vidio Teu, jako sam se iznenadio zato jer... katastrofa. Jako je loša kolegica ispala na prošlom poslu. Ako je netko loš kolega, onda...", ispričao je Dominik.

"Iznenadio se. Ja mislim da me nije ni prepoznao odmah na prvu. Nismo dugo radili zajedno pa zato", rekla je Tea.

Dominik je otkrio detalje rada s Teom. "Što su moji dečki proživljavali zbog nje i koliko smo svi morali duže raditi. Svi smo se morali 'ubijati' baš zbog te neodgovornosti. To mi nije sjelo. Nije da će mi smetati jer ja jednostavno kad uđem svoj mood, nema onog što me može zapravo ometati. Nema ničega što me može smetati", ispričao je.

